Corona virüsünden ölen madencinin son sözleri yürekleri dağladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma İşletmesi’nde elektrik teknikeri olarak çalışan 52 yaşındaki Kemal Soytürk, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Corona virüsü tedavisi gördüğü öğrenilen Soytürk, bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Dokuz gündür boyunca yüksek ateşle hastanede tedavi gören Kemal Soytürk’ün ölmeden önce WhatsApp üzerinden yazıştığı arkadaşını “Evde kal” diye uyardığı ortaya çıktı.

Soytürk’ün, “Ben ölüyorum. Konuşamıyorum artık” dediği arkadaşı, “Sık dişini. Geçecek bu zor günler. 10 gündür evden çıkmıyorum. Tansiyon, şeker, kolesterol hepsi var. Korunmak gerekiyor. Madencinin korunması çok zor” şeklinde yanıt verdi.

Bunun üzerine Soytürk, “Eşim ve çocuklar evde karantinada. Buradan çıkış zor. Ciğer çürüdü iyice. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın, çok ızdıraplı” şeklinde bir mesaj attı.

28 yıllık madencinin iki çocuk babası olduğu ve ailesinin de aynı hastanede gözetim altında tutulduğu belirtildi. (DHA-İHA)