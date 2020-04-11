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‘Cumartesi’ pazarını vatandaşlar talan etti!

Bursa’da bu sabah kurulacak pazar yerine sokağa çıkma yasağı ilanından sonra vatandaşlar akın etti. Pazarcı esnafının akşamdan hazırlık yaptığı tezgahlar adeta yağmalandı. Öte yandan Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yarın açılacak Yavuzselim Pazar Yeri gece yarısı açılınca vatandaşlar oraya da akın etti.

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‘Cumartesi’ pazarını vatandaşlar talan etti!

İçişleri Bakanlığının 31 ilde ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ardından bu illerde yaşayanlar sokaklara döküldü. Fırınlar ve market önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

FOTO: İHA

Bursa'nın Gürsu ilçesinde her cumartesi açılan pazara vatandaşlar yasağın ardından gece akın etti. Pazarcı esnafının yarın için hazırlık yaptığı tezgahlar birden vatandaşlarla doldu.

FOTO: İHA

Gürsu Belediyesi görevlileri ise hoparlörden sosyal mesafeye uyulması yönünde sık sık duyuru yaptı.

MERKEZDE DE AYNI MANZARA

Pazarcı esnafı yarın sabah kurulacak pazar için araçlarını ve ürünlerini getirmişti. İçişleri Bakanlığı’nın kararı açıklanınca pazarcı esnafı gece yarısı tezgahlarını açtı.

Vatandaşlar da 48 saat boyunca ihtiyaçları olacak sebze ve meyveleri pazarcı esnafından temin etti. Bu esnada vatandaşlarla pazarcıların sosyal mesafe ile maske uygulamasına dikkat etmediği dikkat çekti.

2 saatte meyve sebzeler tükenirken, pazarcılar da gecenin geç saatlerinde tezgahlarını toplayarak evlerinin yolunu tuttu.  (İHA)

 

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Son güncelleme: 00:19 11.04.2020
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