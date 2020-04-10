Bakanlığın sokağa çıkma yasağı kararı sonrası ortalık karıştı! Kuyruk kavgası

Türkiye’deki corona virüsü salgını nedeniyle 31 ilde ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde ekmek kuyruğuna giren vatandaşlar arasında kavga çıktı.
YUMRUKLAR TEKMELER HAVA UÇUŞTU
Sokak ortasında yaşanan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, 7-8 kişi birbirine giriyor. Kimi vatandaşlar kavga edenleri ayırırken, bazı vatandaşların ise sıralarını korumaya çalıştığı görülüyor.
SİGARA KAVGASI
İstanbul Ayazağa’daki Yeşil Tepe Mahallesi’nde bulunan bir markette de vatandaşlar arasında yine kavga çıktı. Kavganın sigara alma tartışması yüzünden çıktığı öğrenildi. Kavga çevredeki vatandaşların müdahale etmesi ile sonlandı.
Yine Gaziantep’te yaşanan tartışmada bir vatandaşın diğer vatandaşa ‘Elini çek’ dediği görüldü. Kısa süren tartışmanın sebebi ise bilinmiyor.