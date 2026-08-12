Nijerya Premier Ligi ekiplerinden Katsina United'ın yeni transferi Chinedu Ozor, Niger Tornadoes ile oynanan sezon öncesi dostluk maçının ilk dakikalarında aniden bilincini kaybederek yere yığıldı.

Saha içindeki ilk müdahalenin ardından acilen en yakındaki hastaneye kaldırılan savunma oyuncusu için acı haber geldi. Müdahalede bulunan doktorlar Ozor'un hayatını kaybettiğini bildirdi. Otopsi ve cenaze işlemleri için polis raporu alındıktan sonra Katsina Genel Hastanesi morguna nakledilen futbolcu için buradaki görevliler de ölüm teşhisini onayladı.

KULÜPLER BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Genç futbolcunun yaşamını yitirdiğinin duyurulması üzerine Nijerya futbolu yasa boğuldu. Katsina United Kulübü resmi sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü Niger Tornadoes maçında yaşanan tıbbi acil durumun ardından yeni transferimiz Chinedu Ozor'un trajik vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Düşüncelerimiz, dualarımız ve gücümüz ailesi ve sevenleriyle birlikte. Huzur içinde uyu Savaşçı."

Nijerya Premier Futbol Ligi yönetimi ile oyuncunun eski kulüpleri Kano Pillars, Rivers United ve Heartland de ardı ardına başsağlığı mesajları paylaştı.

MORGDA ELİNİ HAREKET ETTİRDİ

Cenaze hazırlıklarının yapıldığı sırada morgda inanılmaz bir olay gerçekleşti. Otopsi masasına alınan Ozor'un elini hareket ettirdiği ve hafif yaşam belirtileri gösterdiği fark edildi.

Büyük bir şok yaşayan morg görevlileri ve sağlık personeli, futbolcuyu zaman kaybetmeden yeniden hastanenin acil servisine ve ardından Yoğun Bakım Ünitesi'ne (YBÜ) sevk etti.

Eski kulübü Heartland, olayın ardından durumu doğrulayan yeni bir açıklama yaptı:

"Güvenilir kaynaklar, Chinedu Ozor'un hareket belirtileri göstermesinin ardından morgdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını doğrulamıştır. Şu anda oksijen desteğine bağlı durumda ve doktorlar kendisini hayata döndürmek için yoğun bir çaba sarf ediyor."

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Ağustos ayı başında Katsina United kadrosuna katılan Chinedu Ozor'un Katsina Genel Hastanesi'nde oksijen cihazına bağlı olarak tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Doktorların oyuncunun durumunu stabilize etmek için zamana karşı yarıştığı öğrenildi.