Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan ultrAslan tribün lideri Muzaffer (Sebahattin) Şirin hakkında bir yazı kaleme alan gazeteci Fatih Altaylı, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Şirin'in geçmişine ve Galatasaray camiasıyla olan bağına dair çarpıcı iddialar ortaya atan Altaylı, "Zaten kendisi aslında Galatasaraylı da değildi. Yıllar önce başka bir takımın tribün lideri iken, orada yaşadığı bir anlaşmazlık sonucu Galatasaray’a geçmişti" ifadelerine yer verdi.

"BAŞKA TAKIMIN TRİBÜN LİDERİYDİ"

Altaylı'nın kendi adını taşıyan sitesinde "Sözde tribün lideri ve çevresindeki karanlık" başlığıyla paylaştığı köşe yazısından öne çıkanlar şöyle:

"Açıkçası bir Galatasaraylı olarak, böyle bir kişinin adının camiamla anılmasından rahatsız oluyordum.

Ki zaten kendisi aslında Galatasaraylı da değildi. Yıllar önce başka bir takımın tribün lideri iken, orada yaşadığı bir anlaşmazlık sonucu Galatasaray’a geçmişti.

Bu kişi ile son meselemiz, 2 yıl kadar önce gündeme getirdiğim Galatasaray’daki karaborsa bilet iddiası ile ilgili oldu. Muhtemelen kulüp içerisinde birileri taraftar organizasyonu üzerinden karaborsa bilet satışı yapıyor ve büyük bir gelir elde ediliyordu. Özellikle yurt dışı maçlarda bu konuda Ultraslan grubunun adı öne çıkıyordu.

"GARİP VE MANTIK DIŞIYDI"

Sebahattin Şirin, birkaç gün önce Adalet Bakanı’nı hedef alarak “Galatasaray’ın şampiyon olmasını engellemek üzere bir organizasyon yapıyorsunuz” demeye getirince gerçekten şaşırdım.

Bu kişinin, Fenerbahçeli Spor Bakanı’na ya da Fenerbahçeli Federasyon Başkanı’na değil, devletin tepesinde yer alan hiçbir Fenerbahçeliye değil, Galatasaraylı Adalet Bakanı’na saldırması biraz garip ve mantık dışıydı.

Şirin bu paylaşımından saatler sonra gözaltına alındı ve Vehbi’nin kerrakesi gözaltı ile birlikte ortaya çıktı.

Hakkında pek çok farklı suçlama vardı ve büyük bir olasılıkla Şirin, çevresinde daralan çemberi hissetmiş ve taraftar gruplarını çevresinde kenetleyebilmek için böyle bir paylaşım yapmıştı. “Futbol takımını koruduğum için içeri alınmış olayım” demişti. Meseleye tarafsız gözle bakan Galatasaraylıların da görüşü bu yöndeydi."

EV HAPSİYLE SALIVERİLDİ

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ultrAslan lideri Muzaffer (Sebahattin) Şirin'in, hakkındaki 'ruhsatsız silah ve mermi bulundurma', 'sosyal medyadaki beyanları ile müsabaka düzeninin bozulması', 'müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarıyla yurt dışı yasağı ve ev hapsiyle adli kontrolü istendi.