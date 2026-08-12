Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Hücum hattına dünya çapında bir ismi kazandırmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, Sırp golcü Dusan Vlahovic ile yürüttüğü pazarlıklarda mutlu sona ulaştı. Her konuda el sıkışılan yıldız santrforun, resmi imza ve sağlık kontrolleri için saat 19.00 sıralarında İstanbul’a iniş yapması bekleniyor.

22 YAŞINDA FIRTINA GİBİ KANAT

Vlahovic hamlesinin ardından kanat rotasyonunu da patlayıcı bir güçle takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, rotasını Belçika'ya kırdı. Beşiktaş, geleceğin en büyük yetenekleri arasında gösterilen Portekizli kanat oyuncusu Carlos Forbs'u transfer listesinin üst sıralarına ekledi.

Club Brugge forması terleten 22 yaşındaki genç yıldız için nabız yoklamaya başlayan yönetim, oyuncunun mali şartlarını araştırmaya başladı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen ve yüksek süratiyle tanınan Portekizli futbolcu, geçen sezon Belçika temsilcisiyle çıktığı 51 resmi müsabakada 11 gol ve 12 asistlik etkileyici bir skor katkısı üretti.