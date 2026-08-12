Sol kanadını dünya çapında bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Milan'ın Rafael Leao için talep ettiği 60 milyon euroluk yüksek bonservis bedelinde geri adım atmaması üzerine alternatif planını devreye soktu.

Sarı-kırmızılı yönetim, rotasını İngiltere'ye çevirerek Arsenal'ın 25 yaşındaki Sambacısı Gabriel Martinelli için girişimlerini hızlandırdı. Brezilyalı kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Cimbom, oyuncu cephesiyle yürüttüğü görüşmelerde ikna aşamasına geldi. Yönetim, satın alma opsiyonundaki rakamı makul bir seviyeye çekmek için Londra ekibiyle pazarlıkları sürdürüyor.

10 NUMARAYA GENÇ YILDIZ

Sabah'ta yer alan habere göre sol kanat transferiyle eş zamanlı olarak oyun kurucu pozisyonu için de arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Arsenal’ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki yetenek Ethan Nwaneri’yi gündemine aldı.

Geçen sezonun bir bölümünü Fransa temsilcisi Marsilya’da kiralık olarak geçiren ve 11 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen genç 10 numara, teknik heyetin aradığı dinamik profil kriterlerine tam uyum sağladı.

OKAN BURUK'TAN ÇİFTE ONAY

Teknik direktör Okan Buruk’un her iki oyuncunun da transferine onay vermesinin ardından Galatasaray yönetimi Arsenal kulübüyle resmi temaslarını yoğunlaştırdı.

İngiliz kulübünün Nwaneri için talep ettiği yüksek bonservis/satın alma bedelinden taviz vermemesi üzerine sarı-kırmızılı kurmaylar, genç yıldızı doğrudan kiralama yöntemiyle kadroya katmayı hedefliyor. İki kulüp arasındaki pazarlık maratonu önümüzdeki günlerde şekillenecek.