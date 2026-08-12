Beşiktaş'ın, Hradec Kralove ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı öncesi teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. Çekya'da oynanan ve 1-0 temsilcimizin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın yanı sıra Italiano, takımla birlikte çalışmaya başlayan Leandro Trossard'ın durumuyla ilgili de bilgi verdi.

"KÜÇÜK BİR AVANTAJA SAHİBİZ"

Italiano'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle oldu:

"Yarın gerçekten çok çok önemli bir maça çıkıyoruz. Sezona başladığımızdan beri çok bir süre geçmedi ama önemli bir maça çıkıyoruz. Küçük bir avantaja sahibiz ama Avrupa'da kolay maç yoktur. Bu maçın önemini biliyoruz. Taraftarların yarın çok güzel bir Beşiktaş göreceğini umuyorum. Umarım yarın her şey güzel gider ve maçı galibiyetle kapatıp evimize döneriz."

"İLK 11'İ GEÇ AÇIKLAMA SEBEBİM..."

Maçlardan önce ilk 11 tercihlerini sır gibi saklayan İtalyan çalıştırıcı, buna dair de, "İlk 11'i geç açıklamamın sebebi, herkesin hazır olmasını ve dikkatli olmasını istiyorum. Yarın tur atlarsak haftada 3 maç oynayacağız anlamına geliyor. Böyle bir fikstürde herkes forma şansı bulabilir. Stadyuma geldiğimizde oyuncular kendilerini daha hazır hissediyorlar. Her an oynayacakmış gibi hazır olmalılar. Bu şekilde her zaman sonuç aldım ve böyle devam edeceğim" diye konuştu.

TROSSARD'IN GÜNCEL DURUMU

Italiano, takımla çalışmalara başlayan Trossard'ın yarın oynayıp oynamayacağı sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Her idmanda daha da gelişiyor ve kendini gösteriyor. Yarın umarım süre alacak. Belki 20 dakika, yarım saat. Maçın durumuna göre bir karar vereceğiz. Kendisi çok çok iyi bir oyuncu. Kondisyonu şu anda yeterli seviyede değil. Ama ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yavaş yavaş bize katkı verecek. Hepimiz bekliyoruz çünkü muhteşem bir oyuncu kendisi."

"OYNAMASI EN BELİRGİN OYUNCU"

Her zaman olduğu gibi ilk 11'iyle ilgili renk vermeyen tecrübeli hoca, Hradec Kralove karşısında yeri garanti olan tek futbolcunun Rıdvan Yılmaz olduğunu söyledi:

"Yarın rakibin nasıl oynayacağını ben de bilmiyorum. Küçük bir avantajımız var ve bunu kullanmamız gerekiyor. İlk maç gibi oynamamız gerekiyor. Büyük bir avantajımız var, bu da iç sahada oynayacak olmamız. Ouattara'nın ilk maçta atılmasından dolayı çok üzgünüm. Modern futbolda 10 kişi oynamak zor. Yarın Rıdvan oynaması en belli oyunculardan biri. Rıdvan artı 10 oyuncu diyebiliriz. Değişikler yapabiliriz maç durumuna göre. Rıdvan oynaması en belirgin oyuncu gibi gözüküyor şu anda."