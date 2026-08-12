Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına varan Fred, Sturm Graz mücadelesinin bitiş düdüğüyle birlikte gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Karşılaşmanın ardından soyunma odasına gitmek yerine tribünleri tek tek gezen Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli taraftarlara üçlü çektirdi. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli oyuncunun bu hareketleri, taraftarlar tarafından "resmi veda" olarak yorumlandı.

"FUTBOLDA HER AN HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Gornik Zabrze maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Fred çok karakterli ve profesyonel bir oyuncu. Bu sezon da bizimle birlikte olacak" diyerek oyuncunun kalacağını belirten teknik direktör İsmail Kartal, Sturm Graz karşılaşması sonrası tutumunu değiştirdi.

Basın toplantısında Fred'in durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Kartal, transfer sürecindeki hareketliliği doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yönetimimiz bu konuda çalışıyor. Yönetim ile oyuncu arasında devam eden bazı süreçler var. Bekleyip görelim ne olacağını... Futbolda her an her şey değişebilir."

33 GOLLÜK SKOR KATKISI SAĞLADI

2023 yılının Ağustos ayında İngiliz devi Manchester United'dan yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Fred, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği 3 yıllık süreçte orta sahanın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçe formasıyla 128 maça çıkan Fred, 12 gol ve 21 asist ile 33 gole direkt katkı sağladı.