Yeni sezon öncesinde kadro mühendisliğini TFF’nin 10+4 yabancı kuralına göre şekillendiren Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti, kapsamlı bir ayrılık listesi hazırladı. Yabancı kontenjanında yer açmak ve maaş bütçesini dengede tutmak amacıyla 8 futbolcunun takımdaki geleceği çizildi.

Sarı-lacivertli kulüpte takımdan gönderilmesi, kiralanması veya sözleşmesinin feshedilmesi gündemde olan isimlerin durumu şu şekilde şekillendi:

Fred & Jayden Oosterwolde: Teknik heyetle gerçekleştirilen toplantıların ardından iki oyuncu için de ayrılık kararı kesinleşti. Yönetim, iki futbolcu için gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye aldı.

Dominik Livakovic: Kalede beklenen performans istikrarını yakalayamayan ve geçen sezon iki farklı takıma kiralanan Hırvat file bekçisiyle yeni sezonda devam edilmeyecek.

Sofyan Amrabat (yeniden kiralık): Faslı orta saha için beklenen bonservis bedelleri oluşmayınca oyuncuyu düşük rakamlara satmak istemeyen yönetim, maaşının bir kısmını karşılayarak Amrabat'ı başka bir kulübe yeniden kiralamak için görüşmelere başladı.

Nelson Semedo (veya Ederson): Ederson ile Nelson Semedo ikilisinden birinin takımdan ayrılması bekleniyor. Kontrat şartları nedeniyle Ederson'un kadroda kalmaya daha yakın olduğu, Semedo ile yolların ayrılmasının ağırlık kazandığı öğrenildi.

Rodrigo Becao & Diego Carlos: Defans hattındaki yabancı şişkinliğini azaltmak isteyen yönetim, yaşadığı sakatlıklar ve forma rekabetinde geride kalması sebebiyle Becao’nun yanı sıra Diego Carlos’u da satış listesine koydu.

Anthony Musaba: Gelecek sezonun hücum ve kanat rotasyonunda düşünülmeyen Hollandalı oyuncu ile yollar ayrılacak.