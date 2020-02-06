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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan uçak kazası açıklaması!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Van'da meydana gelen çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.

00:11 -
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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan uçak kazası açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Bahçesaray’da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib’te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır.

* Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum.

* Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır.

* Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız.

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Son güncelleme: 00:16 06.02.2020
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