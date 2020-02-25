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Depremler, belediye binasını tahliye ettirdi

Manisa'nın Kırkağaç ve Akhisar ilçesinde son 1 aydır yaşanan depremler, Kırkağaç Belediyesi'nin hizmet binasını da etkiledi. Çatlaklar oluşan bina depreme dayanıksız olduğu için boşaltıldı.

İlker KILIÇASLAN
17:22 -
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Depremler, belediye binasını tahliye ettirdi

Manisa’da son dönemde yaşanan depremler evlerin yanı sıra kamu binalarında da hasara neden oldu. 34 yıllık üç katlı bina boşaltıldı.

Depremlerden etkilenen Kırkağaç Belediyesi’nin hizmet binasında yapılan dayanıklılık testleri, beton değerinin düşük ve depreme dayanıksız olduğunu ortaya koydu.

FOTO: SÖZCÜ

Bunun üzerine sabah saatlerinde Kırkağaç Belediyesi’nin geçici bir süreyle kendisine ait düğün salonuna taşındı.

FOTO: SÖZCÜ

DÜĞÜN SALONU BİNASINDA HİZMET VERECEK

Belediye Başkanı AKP’li Yaşar İsmail Gedüz, 22 Ocak’tan bu yana yaşanan depremler nedeniyle binadaki çatlakların sayısının arttığını ifade etti.

FOTO: SÖZCÜ

Belediye Başkanı Gedüz, “Manisa Valiliği ve Kaymakamlıkla yaptığımız görüşmelerin ardından binamızın boşaltılmasına karar verildi. Bugün itibariyle taşınma çalışmaları başladı. Belediye yeni hizmet binası yapılana kadar düğün salonu binasında hizmet vereceğiz” dedi.

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