DİSK: Torba yasayı geri çekin

Kıdem ve ihbar tazminatı ile emeklilik konularına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen ve Meclis gündemine sunulacak olan torba yasaya karşı DİSK tarafından birçok noktada basın açıklaması yapıldı. İstanbul Kadıköy'de düzenlenen basın açıklamasında ise, “kıdeme uzanan eller kırılsın”, “torba yasa geri çekilsin”, “inadına DİSK, inadına sendika”, “direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.

“GENÇLERİ KÖLECE ÇALIŞTIRMANIN PENÇESİNE ATIYORLAR”

“Torba yasa geri çekilsin” çağrısıyla yapılan basın açıklamasında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bugün Türkiye'de her üç gençten birinin işsiz olduğu bir ülkede, ülkeyi yöneten siyasi iktidarın, hükümetin yapması gereken gençlerimize iş olanağı sağlamak, kalıcı ve güvenceli istihdam yaratmak, kamu istihdamını artırmakken, tam tersine genç işsizliğini ortadan kaldıracak adımlar atmak yerine gençlerimizi güvencesiz çalıştırmanın, kölece çalıştırmanın pençesine atmaya çalışıyorlar” dedi.

“YASA GERİ ÇEKİLSİN”

Çerkezoğlu, “Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında meydanlardayız. Bu akşam bu yasayı geri çekmez ve mecliste görüşmeye başlarlarsa, yarın DİSK bütün yöneticileriyle birlikte TBMM'nin kapısında olacağız. Bu yasayı derhal geri çekin” diye konuştu.

Çerezoğlu konuşmasında, “DİSK olarak, DİSK'e bağlı bütün sendikalar ve işyerlerimize kadar bütün DİSK örgütü kıdem tazminatı hakkına, emeklilik hakkına, çocuklarımızın geleceğine ve memleketin geleceğine sahip çıkmakta sonuna kadar kararlııdır. Bizler bugün buradan Türkiye'nin dört bir tarafından bu torba yasa geri çekilene kadar haklarımıza sahip çıkmak için omuz omuza mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.