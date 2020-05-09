Dozu 10 bin lira olan ‘akıllı ilaç’ artık ücretsiz

Daha önce Ankara 8. 13. ve 25’inci İş Mahkemeleri SGK'ya karşı bu konuda açılan davaları kabul etmiş ve İstinaf Mahkemesince onaylanan kararlar ile, kanser hastalarının ilaç bedellerinin devlet tarafından karşılanması öngörülmüştü.

İLAÇ PARALARI GERİ ÖDENİYOR

Bu davalarda müvekkillerini savunan Avukat Özlem Günel Tekşen ve Gökhan Tekşen, ilaç bedellerinin SGK’dan alınması için her hastanın ayrı ayrı dava açması gerektiğini belirterek ”Dava sırasında mahkeme, yüksek tutarlı bu ilaç bedellerinin ücretsiz olarak karşılanması yönünde yürütmenin durdurulması kararı veriyor. Davanın kabulü halinde de daha önce SGK'ya ödenen ilaç paraları hastaya geri ödeniyor” dediler.

DAVA AÇMAK İÇİN BEKLEMELERİ GEREKMİYOR

SGK'nın ilaç ödemeleri için kıstas aldığı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) birçok akıllı ilacı kapsam dışı bırakıyor. Yargı yoluna başvurulmadığı takdirde de hastalara ilaç bedelleri ödenmiyor. Akıllı ilaç için dava açmak isteyen birçok kişi ise, corona salgını nedeniyle yargı faaliyetlerinin durduğunu düşünerek bekliyor.

Avukat Tekşen, ”Oysa; adliyelerin faaliyete geçeceği 15 Haziran 2020 tarihini beklemeye gerek yok. Yürütmenin durdurulması ve ihtiyati tedbir talepli işler, ivedilik içerdiğinden devam ediyor. Kanser hastalarının da dava açmak için beklemesi gerekmiyor” dedi.