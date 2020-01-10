Duayen gazeteci Uğur Dündar’dan SÖZCÜ açıklaması!

Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı ve izlenme rekorları kıran Tele1 TV ekranlarındaki Demokrasi Arenası programı, bu hafta Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Korkusuz yazarı Hüsnü Mahalli, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Prof. Dr. Emre Kongar’ın konuk olduğu programda duayen gazeteci Uğur Dündar, SÖZCÜ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kendisinin ve SÖZCÜ’nün FETÖ ile mücadelesini anlatan Dündar şu ifadeleri kullandı;

*2012 yılı nisan ayında Yeşilköy’de bir balık lokantasında buluştuk sevgili Ertuğrul Akbay’ın oğlu Burak Akbay’la.

*Bana SÖZCÜ’de gelin yazın dediler. Başlangıçta köşe yazısı yazmak gibi bir düşünce aklımdan geçmemişti. Ama o kadar güven verdiler ki, hatta onlara şunu söyledim ‘bakın bu Ergenekon, Balyoz’da ben FETÖ’nün sesine alet olmadığım için onlar adına Ergenekon’u, Balyoz’u ve diğer kumpasları haklı gösterme çabasına girmediğim buna tavır aldığım için bana çok büyük diş biliyorlar. Bir sürü iftiralar attılar, (hepsinden sıyrıldık.) Sizin başınızı da belaya sokarım ben.’

*Dediler ki bana ‘bizim yaptığımız mücadele de bu. Gelin hep birlikte yapalım’ bu beni cesaretlendirdi.

*O gün el sıkıştık ve yazmaya karar verdim ve mutlu bir şekilde yazıyorum.

*Ama gelin görün ki o gün FETÖ ile mücadeleyi müştereken yürütme kararı alıp benim yazmaya başladığım SÖZCÜ, bugün bir iftirayla mahkum edildi.

*İnanın bana bu mahkum edilen arkadaşlarımızın hepsi, ben ne kadar Atatürkçüysem onlar en az benim kadar Atatürkçü.