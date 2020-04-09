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Dündar tarım politikasını bu sözlerle özetledi: Ayvayı tam yemiş olacaktık

Tarım politikalarının da ele alındığı bugünkü Büyük Buluşma programında Yılmaz Özdil, ithalat konusuna dikkat çekti. Duayen gazeteci Uğur Dündar ise "İthalat gereksinimi duymadığımız bir çeşit herhalde ayvadır. Ayvayı da ithal etmiş olsak, o zaman ayvayı tam yemiş olacaktık" ifadelerini kullandı.

23:02 -
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Moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı Büyük Buluşma programında soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin tarım politikalarına değinen Özdil, acilen tarımda Bilim Kurulu’nun oluşturulması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin birçok ürünü ithal ettiğini vurgulayan Özdil, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Üretimi konuşmak yetmiyor. Geçen sene ürettiğimiz kadar üretsek bile ithalatta sıkıntı yaşanacağı için mutlaka çok ciddi fiyat artışları bizi bekliyor.

*Dolayısıyla ‘tarımda Bilim Kurulu acil kurulsun’ derken biz bunu kastediyoruz. Sadece üretim yetmiyor önümüzdeki veya bir sonraki yıl için ithalat planlarının veya üretimde farklı odaklara yönelmemiz için acil ve bilimsel karar verilmesi gerekiyor.

“AYVAYI TAM YEMİŞ OLACAKTIK”

Özdil’in ithal edilen ürünlerden bazılarını sayması üzerine duayen gazeteci Uğur Dündar, “Sayılan ürünlerden yerli olarak ürettiğimiz ve ithalat gereksinimi duymadığımız bir çeşit herhalde ayva var. Ayvayı da ithal etmiş olsak o zaman ayvayı tam yemiş olacaktık. Maalesef böyle bir ironi yapmak durumunda kaldım” dedi.

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Bilim Gökmen Ulu Türkiye Uğur Dündar Yılmaz Özdil
Son güncelleme: 23:08 09.04.2020
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