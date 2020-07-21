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‘Dünyanın en derin gölünde yüzdüm’ diyen biri, hangi ülkeye gitmiştir? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusu yanıtı…

'Dünyanın en derin gölünde yüzdüm' diyen biri, hangi ülkeye gitmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan ... sorusu ve cevabı...

22:09 -
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‘Dünyanın en derin gölünde yüzdüm’ diyen biri, hangi ülkeye gitmiştir? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusu yanıtı…

Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan “’Dünyanın en derin gölünde yüzdüm’ diyen biri, hangi ülkeye gitmiştir?” sorusu merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Soru:  ‘Dünyanın en derin gölünde yüzdüm’ diyen biri, hangi ülkeye gitmiştir?

A: Kazakistan
B: Kanada
C: Finlandiya
D: Rusya

Doğru Cevap: D- Rusya

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL
2. Soruyu bilen 1.000 TL
3. Soruyu bilen 2.000 TL
4. Soruyu bilen 3.000 TL
5. Soruyu bilen 5.000 TL
6. Soruyu bilen 7.500 TL
7. Soruyu bilen 15.000 TL
8. Soruyu bilen 30.000 TL
9. Soruyu bilen 60.000 TL
10. Soruyu bilen 125.000 TL
11. Soruyu bilen 250.000 TL
12. soruyu bilen 1.000.000 TL

Finlandiya Kanada Kazakistan Kim Milyoner Olmak İster Rusya
Son güncelleme: 22:10 21.07.2020
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