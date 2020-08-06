Düzce’de ‘corona’ depremi: Biri istifasını verdi diğeri emekliliğini istedi!

Türkiye'de normalleşmenin ardından corona virüsü vakaları yeniden binli rakamların üzerine çıktı, ikinci dalga endişesi başladı. Durum böyle olunca virüsle mücadelenin kahramanları olarak gösterilen, hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır bir yük altında olan doktorlar, istifa etmeye başladı.

Batman'da 4 doktorun ardından istifa sesleri bu kez de Düzce'de duyuldu. 3 enfeksiyon hastalıkları uzmanı bulunan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi istifa ve emeklilik dilekçeleriyle sarsıldı.

“HAKSIZLIK VE YORGUN DÜŞME” İDDİASI

Hastanede görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Arif Doğan Habiloğlu, yönetime istifa dilekçesi vererek izne ayrıldı. Doktorlardan Erhan Sert ise emekli olmak için dilekçe verdi. İki doktorun da uğradıkları haksızlık ve virüsle mücadelede yorgun düşmeleri nedeniyle görevlerinden ayrılmak istediği ileri sürüldü.

Sözcü'nün telefonla ulaştığı Dr. Arif Doğan Habiloğlu, izinde olduğunu ve konuşmak istemediğini belirtti. Dr. Erhan Sert ise 62 yaşında olduğunu, risk grubunda bulunduğunu, yorgunluk nedeniyle yıprandığını ve bu nedenle emekliliğini istediğini açıkladı.

Hastane Başhekimi Dr. Volkan Temi ise telefonlarımıza yanıt vermedi.