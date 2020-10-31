Ege Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen 115 yaralıdan 75’i taburcu oldu

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları Ege Denizi’nde 6.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların durumu hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, şunları söyledi:

* İzmir'de büyük bir panik yaşandı. İzinleri iptal ettik ve tüm sağlık ekibimiz yaralılarımızın yardımına koştu.

* Bize gelen 115 yaralının 75'i taburcu oldu. Vefat edenler var, bir taraftan tedavisi sürenler var.

* Pandemi hastanesi olduğumuz için bu hastalar ve diğer tedavi gören hastalarımızı dışarıya çıkarttık.

* Mühendislerimizin yaptığı kontrollerin ardından bir sorun tespit edilemeyince hastalarımızı tekrar içeriye aldık.

* Yaşanan bu yoğunluğun içerisinde evleri yıkılan vatandaşlarımız için üniversitemiz içerisinde büyük bir afet merkezi oluşturarak tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladık.

* Tüm halkımız yaraları sarmak için seferber oldu. Şuan sakinledik, gelen yaralı neredeyse yok denecek kadar az.

* Allah bize bir daha böyle büyük depremler yaşatmasın. Gerçekten hepimiz için çok zor bir gündü. İHA

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