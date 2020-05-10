EGM: Vatandaşlarımız dışarıda keyifli bir gün geçirdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme takvimi kapsamında duyurduğu, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen yaş gruplarına istisnai uygulamalar bugün başladı.

Anneler Günü de olan 10 Mayıs tarihinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabildi.

“DIŞARDA KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİLER”

İçişleri Bakanlığı ve Türk Polis Teşkilatı Emniyet Genel Müdürlüğü bugün sokaklara çıkan 65 yaş üstü vatandaşların görüntülerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün itibarıyla COVİD19 salgını ile mücadelede yeni bir aşamaya geçtik. Mücadele sürerken, normalleşme kapsamında 65 yaş üzeri büyüklerimiz uzun bir aradan sonra ilk kez parklarda, sokakta kısa yürüyüşler yaptı.

* Evlerinden çıkmayarak bu mücadeleye destek veren 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, bugün dışarda keyifli bir gün geçirdiler. Bu süreçteki özverileri için hepsine teşekkür ediyoruz.

GENÇLER ÇARŞAMBA VE CUMA GÜNLERİ ÇIKACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

İLGİLİ HABER Coronaya karşı yerli ilaç 'TR-C 19'un ruhsatlandırma süreci başladı