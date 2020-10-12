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Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli kimseleri olan vatandaşlara evde bakım maaşı desteği sağlanıyor. İl il hesaplara yatırılan evde bakım maaşı sorgulaması e devlet üzerinden kontrol edebiliyor.

09:01 -
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Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller belli oldu

Ekim ayında evde bakım maaşı yatacak olan iller arasında;  Aksaray, Tokat, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Ordu, Kırklareli, Diyarbakır, Edirne, Zonguldak, Mersin, Konya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Aydın, Manisa, Uşak, İstanbul, Denizli, Bilecik, Adıyaman, Samsun, Antalya, Hatay, Kayseri, Bursa, İzmir, Giresun, Adana, Balıkesir, Bolu, Sakarya, Osmaniye, Çanakkale, Karabük yer alıyor.

12 Eylül’de Tokat, Karabük, Hatay, Aksaray, Antalya ve Afyonkarahisar illerinde evde bakım maaşları hesaplara geçti.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım parası 2020 yılı Temmuz – Aralık döneminde aylık 1.544,61 TL olarak ödeniyor.. (Foto: Shutterstock)

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

Adana Adıyaman Afyonkarahisar aile Antalya aydın Balıkesir Bilecik Bolu Bursa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çanakkale Denizli Diyarbakır e-devlet Edirne Ekim ayı Giresun
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