Elazığ’da öldürülen terörist, 1 milyon TL ödüllü turuncu listede çıktı

Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı timler, Elazığ’ın Arıcak ilçesi kırsalında Görese bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı.Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan timler, 2 teröristi ölü olarak silahları ile birlikte ele geçirdi.

İSMİ TURUNCU LİSTEDE

Ölü olarak ele geçirilen 2 teröristten 1’nin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 1 milyon TL ödüllü Turuncu kategoride yer alan sözde “Amed eyaleti Ape Musa alanı” sorumlusu olan “Devrim Devran” kod adlı Salih Ekinci isimli terörist olduğu ortaya çıktı.

İKİ ŞEHİDİN KATİLİ

Öldürülen teröristin 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğunun tespit edildiği bildirildi. (İHA)