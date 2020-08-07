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Emniyet açıkladı! Sosyal mesafeye uyulmayan düğün sonlandırıldı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentteki bir düğün salonunda uyarılara rağmen düğüne katılanların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle düğünün sonlandırıldığını açıkladı.

00:24 -
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Emniyet açıkladı! Sosyal mesafeye uyulmayan düğün sonlandırıldı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 53 düğün salonunda görev alındığını duyurdu.

Emniyet, bir düğün salonuna mühür bozma suçundan işlem yapıldığını açıklarken başka bir düğünün ise sosyal mesafeye uymadığı için sonlandırıldığını belirtti.

Emniyet tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerimizde 53 düğün salonunda görev alınmış, Şahinbey’de bir düğün salonuna mühür bozma suçundan işlem yapılmış, diğer bir düğün salonunda ise salon sahibinin uyarılarına rağmen düğüne katılanlar tarafından sosyal mesafeye uyulmadığından düğün sonlandırılmıştır.

düğün Emniyet Gaziantep Twitter
Son güncelleme: 00:31 07.08.2020
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