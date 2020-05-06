Erkin: BİK’ten SÖZCÜ’ye büyük baskı var

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin, tutuklu gazetecilerin durumu ve medya üzerindeki baskılar üzerine konuştu. Erkin, Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntüleri yayınladıkları için cezaevinde olan gazetecilerle ilgili şunları söyledi:

ÜLKE MENFAATLERİNİN KARŞISINDA OLMAYIZ

* Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Soner Yalçın, OdaTV, bizler; bu devletin emperyalizmle mücadelesinde, Libya’sında, Suriye’sinde, PKK’ya karşı, FETÖ’ye karşı, hiçbir şekilde bu ülkenin menfaatlerinin karşısında olmayız. Ama halkın haber alma özgürlüğü var.

2 MİLYON LİRA CEZA VERİLDİ

* Ayşenur Arslan’a beş program ceza, Fatih Portakal’a beş program ceza veriyorsun. 7-8 aydır SÖZCÜ gazetesine Basın İlan Kurumu’ndan öyle bir baskı var ki… 2 milyon liraya yakın re’sen ceza verildi. Avukatımız İsmail Yılmaz bunları açıkladı. Basının üzerinde müthiş bir baskı var.

2011’DE ERGENEKON’DA YAŞANANLAR BUGÜN TEKRAR YAŞANIYOR

* 2011’de Ergenekon sürecinde haberleri yapanlar, bugün başka gazetelerde ya da aynı gazetelerde bizleri hedef alıyorlar. O dönemlerde Zekeriya Öz’den bilgi aldılar, onunla domino oynadılar.Emniyet’in C çatı katında Ali Fuat Yılmazer’le toplantılar yaptılar. Seni (İsmail Küçükkaya) dinlediler, Uğur Dündar’ı dinlediler. Bu adamların hepsi bugün gazetecilik yapıyor.