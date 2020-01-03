Esenler Belediyesi’nden 5.7 milyonluk konser ihalesi

İBB Meclisi'nin AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme gelen bir siyasetçi.

Göksu son olarak İBB bütçesi ve stratejik planının oylandığı meclis oturumunda büyükşehirin 2020 yılı bütçesine “Yatırımları azaltıp, konser harcamalarını artırmışsınız” diye tepki göstermişti.

İBB'nin düzenlediği konser etkinliklerine harcadığı parayı sık sık eleştiren Göksu, başkanı olduğu Esenler Belediyesinde 29 Kasım 2019 günü “Eseler Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Esenler Sanat Evi hizmet alımı” işi için ihaleye çıktı.

Belediyenin, bu iş için ayırdığı bütçe yani yaklaşık maliyet 9 milyon lira oldu. İhaleyi, 5 milyon 752 bin 100 TL'lik teklifin sahibi olan Esenler Belediyesi iştirak şirketi ESKON Esenler İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazandı. Şirket ile 26 Aralık 2019'da 1 yıllık sözleşme imzalandı.

MFÖ'DEN MUSTAFA CECELİ'YE

İhalenin teknik şartnamesinde, belediyenin şirketten talep edeceği konser ve sanatçı bilgileri kısmında “Resul Dindar, Kutsi, Mustafa Ceceli, Fettah Can, MFÖ, Fatih Kısaparmak, Uğur Işılak, Murat Kekilli, Ahmet Özhan, Yusuf Güney, Orhan Hakalmaz, Sami Savni Özer, İbrahim Sadri, Onur Şan, Eşref Ziya Terzi, Ömer Karaoğlu”nun da de aralarında bulunduğu çok sayıda isim sıralandı.

Konser verecek sanatçıların gruplarına göre belediyenin onayı ile belirleneceği belirtildi. 1 yıl içerisinde düzenlenecek farklı organizasyonlarda toplam 100 adet sunuculuk hizmeti de alınacak.

HELVA SOHBETLERİ

Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Ömer Çelik-Ahmet Turan Öztürk, Bahadır Yenişehirlioğlu, Abdulbaki Kömür gibi isimlerin katılacağı “Çınaraltı Helva Sohbetleri” adlı etkinlikleri gerçekleştirilecek.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER SÖYLEŞİYE GELECEK

Şartnameye göre Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Prof. Dr. Erhan Afyoncu Prof. Dr. Mustafa Karataş, Ömer Döngeloğlu, Necmettin Nursaçan, Ömer Tuğrul İnançer, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Prof. Dr. Sadettin Ökten gibi isimler de seminer, sohbet, konferans, konuşma, okuma ve söyleşi etkinliklerine katılacak.

3.8 MİLYONLUK TANITIM İHALESİ

Esenler Belediyesi 16 Aralık günü de 2020 yılı içerisinde düzenlenecek açılış, lansman, proje tanıtım programları, toplantılar gibi faaliyetlerde yapılan hizmet ve faaliyetlerin halka tanıtımı çalışmalarında baskı, tabela, iç ve dış mekan tanıtım uygulamaları, tasarım, promosyon, film yapılması ve Led ekranların bakım, onarım işleri için ihaleye çıktı.

İhaleyi yine ESKON Esenler İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ kazandı. Şirket ile 3 milyon 881 bin 992 TL'lik sözleşme imzalandı. 30 Aralık’ta imzalanan sözleşmenin süresi de bir yıl.