Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihar etti

Olay, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde eski belediye başkanı Orhan Aktaş'a ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan Aktaş, eski çalışanı olduğu öğrenilen Şener D.’yi akaryakıt istasyonuna çağırdı. İstasyona gelen Şener D. ve eşi Halime D., eski belediye başkanı tarafından silahla vurularak hayatlarını kaybetti. Aktaş ise cinayeti işlediği tabanca ile kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti.

ESKİ BAŞKAN DA ÖLDÜ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eski başkan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece olayda hayatını kaybeden kişi sayısı 3’e yükseldi.

20 GÜN ÖNCE AKRABALARINI REHİN ALIP BİR KİŞİYİ YARALAMIŞTI

Öte yandan 2009-2014 yılları arasında Ordu'nun Kabadüz ilçesinde belediye başkanı olarak görev yapan Orhan Aktaş, 4 Mart tarihinde ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'ndeki evinde eski muhasebecisi Tayfun Ç.'yi tabancayla yaralayıp, eşi ve bir akrabasını da rehin almıştı. İkna çalışmaları sonucu gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Orhan Aktaş'ın, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmasına karar verildiği öğrenildi.

Cinayetle alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA-DHA)