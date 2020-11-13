Eski Mısır dönemine ait tableti 1 milyon liraya satmak isterken yakalandılar

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Silvan ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları eski Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri tableti 1 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, “Şüpheliler, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde bulunan bir işyerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmışlardır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir adet kil mikrolit tablet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan dört şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi. (İHA)