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Fahrettin Koca: İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak

Twitter hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İstanbul'da faaliyet gösterecek DSÖ ofisinin açılmasına ilişkin mali anlaşmayı dün imzaladık. Bu anlaşmanın bir kilometre taşı olacağı inancındayım" ifadelerini kullandı.

08:45 -
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Fahrettin Koca: İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantı sonrası Fahrettin Koca ve Hans Kluge açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, “İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi’ni İstanbul’da hayata geçiriyoruz. DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Covid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir” dedi.

“KİLOMETRE TAŞI OLACAĞI İNANCINDAYIM”

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

“İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık konusunda, İstanbul’da faaliyet gösterecek DSÖ ofisinin açılmasına ilişkin mali anlaşmayı, dün, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile imzaladık. Ben de kendisi gibi, bu anlaşmanın bir kilometre taşı olacağı inancındayım.”

BAKAN KOCA’NIN PAYLAŞIMI:

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Son güncelleme: 08:59 10.07.2020
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