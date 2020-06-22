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Fatih Mehmet Maçoğlu’nun test sonucu pozitif çıktı!

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabından corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi sürecinin başladığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Maçoğlu, günlük bilgilendirme yapacaklarını ifade etti.

21:17 -
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Fatih Mehmet Maçoğlu’nun test sonucu pozitif çıktı!

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, corona virüsü (Covid-19) testi sonucunun pozitif çıktığını ve Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğünü açıkladı.

“EN KISA ZAMANDA HABERLEŞMEK ÜZERE”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Maçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır.

* Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır.

* En kısa zamanda haberleşmek üzere.

“ŞU AN DURUMUM İYİ”

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Maçoğlu, şunları belirtti:

* Şu an durumum iyi. Sık sık arandığımız için telefonlarımız kilitlenmiş durumda.

* Günlük bilgilendirme yapacağız. İlginiz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda görüşmek üzere.

Corona sosyal medya Tunceli
Son güncelleme: 21:50 22.06.2020
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