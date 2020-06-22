Fatih Mehmet Maçoğlu’nun test sonucu pozitif çıktı!

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, corona virüsü (Covid-19) testi sonucunun pozitif çıktığını ve Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğünü açıkladı.

“EN KISA ZAMANDA HABERLEŞMEK ÜZERE”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Maçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır.

* Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır.

* En kısa zamanda haberleşmek üzere.

“ŞU AN DURUMUM İYİ”

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Maçoğlu, şunları belirtti:

* Şu an durumum iyi. Sık sık arandığımız için telefonlarımız kilitlenmiş durumda.

* Günlük bilgilendirme yapacağız. İlginiz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda görüşmek üzere.