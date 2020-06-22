Fatih Mehmet Maçoğlu’nun test sonucu pozitif çıktı!

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, corona virüsü (Covid-19) testi sonucunun pozitif çıktığını ve Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğünü açıkladı.
“EN KISA ZAMANDA HABERLEŞMEK ÜZERE”
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Maçoğlu, şu ifadeleri kullandı:
* Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır.
* Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır.
* En kısa zamanda haberleşmek üzere.
“ŞU AN DURUMUM İYİ”
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Maçoğlu, şunları belirtti:
* Şu an durumum iyi. Sık sık arandığımız için telefonlarımız kilitlenmiş durumda.
* Günlük bilgilendirme yapacağız. İlginiz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda görüşmek üzere.