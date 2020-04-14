Filyasyon nedir? Filyasyon ekibi neler yapar? Bakan Koca’dan Filyasyon açıklaması…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü Filyasyon çalışmaları hakkındaki bilgileri paylaştı. Vatandaşlar ise Filyasyon’un ne olduğunu ve Filyasyon ekibinin görevlerini merak etmeye başladı. Bakan Koca’nın Filyasyon ile ilgili yaptığı açıklamaları ve Filyasyon’un ne olduğunu haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır.

Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

“FİLYASYON YÖNTEMİNİ UYGULADIK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Filyasyon bildiğiniz gibi, bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin taranması işlemidir. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bununla sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan, başka bir ülke olmazdı.

11 Mart'tan itibaren biz her vakada biz filyasyon yöntemini uyguladık. Pozitif çıkan her hastanın temas ettiği kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştık. Bunun ne kadar titizlik gerektiren bir süreç olduğunu anlamak zordur.

“BİZ NOKTA ATIŞI YAPIYORUZ”

Filyasyon sürecinde kişilere ulaşılıyor, temas edenler taranıyor ve işlem başlıyor. Zaman zaman neden herkese test yapılmıyor eleştirileri oluyordu. Genel bir tarama akılcı değil, filyasyon uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz.

Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek olan kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Diğer ülkelerle kıyaslama yaparak başarı vurgulaması yapmak insancıl gelmiyor. Yaygın temas taraması ve sıkı takip, salgının önünü kesmenin önemi burada.