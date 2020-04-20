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Game of Thrones dizisindeki Ned Stark’ın çocuklarının yaşça en küçüğü hangisidir?

Game of Thrones dizisindeki Ned Stark'ın çocuklarının yaşça en küçüğü hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Game of Thrones dizisindeki Ned Stark'ın çocuklarının yaşça en küçüğü hangisidir? sorusu ve cevabı...

22:20 -
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Game of Thrones dizisindeki Ned Stark’ın çocuklarının yaşça en küçüğü hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan “Game of Thrones dizisindeki Ned Stark’ın çocuklarının yaşça en küçüğü hangisidir?” sorusu merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Game of Thrones dizisindeki Ned Stark’ın çocuklarının yaşça en küçüğü hangisidir?

A: Arya
B: Bran
C: Rickon
D: Sansa

Doğru Cevap: C- Rickon

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL
2. Soruyu bilen 1.000 TL
3. Soruyu bilen 2.000 TL
4. Soruyu bilen 3.000 TL
5. Soruyu bilen 5.000 TL
6. Soruyu bilen 7.500 TL
7. Soruyu bilen 15.000 TL
8. Soruyu bilen 30.000 TL
9. Soruyu bilen 60.000 TL
10. Soruyu bilen 125.000 TL
11. Soruyu bilen 250.000 TL
12. soruyu bilen 1.000.000 TL

Game Of Thrones Kim Milyoner Olmak İster
Son güncelleme: 22:21 20.04.2020
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