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Gaziantep Valisi: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son 3 gün ortalamasına göre en çok vakanın görüldüğü 7 il arasında yer aldığını açıkladığı Gaziantep'te vaka artışının tehlikeli boyuta ulaştığı belirtildi.

21:38 -
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Gaziantep Valisi: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor!

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, son 3 gün ortalamasına göre, en çok vakanın İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da görüldüğünü açıkladı.

“VAKA ARTIŞI TEHLİKELİ BOYUTA ULAŞIYOR”

Gaziantep Valisi Davut Gül de kritik bir açıklama yaparak “Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor” dedi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor!

* Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor!

* Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz.

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Ankara Bilim Corona Diyarbakır Gaziantep Gül istanbul Konya Mardin Sağlık Sağlık Bakanı Şanlıurfa sosyal medya
Son güncelleme: 21:49 08.07.2020
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