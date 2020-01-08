Genç avukat kazada hayatını kaybetti

Enes Duman idaresindeki otomobil, kar yağışı sebebiyle direksiyon hâkimiyetini kaybedince kaymaya başladı. Karşı şeride geçen otomobil, Mesut K. İdaresindeki belediye yolcu otobüsüne çarptı.

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Acil Servis ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Duman ve araçta bulunan Eskişehir Barosuna kayıtlı avukatlardan Cemre Parmaksız hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında jandarma ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı. Yapılan incelemeler sonucu araçlar trafikten kaldırılarak yol tek şerit olarak devam etti. (İHA)