Güncel corona virüsü verileri! Bakan il il vaka düşüş oranlarını açıkladı…

Fahrettin Koca yaptığı basın toplantısında inceleme yapılan illerdeki corona virüsü vaka sayılarındaki düşüşü açıkladı. Koca konuşmasında “Çalışmamızda Adana, Gaziantep, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mersin ve Osmaniye olmak üzere 7 ilimizin corona virüsüyle mücadelede geldiği noktayı ele aldık. Filyasyon ekibimizin çalışmalarını değerlendirdik. 7 ilimizin her biri için oranları belirteceğim.” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca’nın vaka düşüş oranlarını paylaştığı iller şu şekilde;

ADANA

-Adana'da bugün vaka sayımız üçte birine inmiş. Yüzde 66 oranında düşmüş durumdadır. Müracaat eden kişi sayısı yüzde 60 oranında azaldı.

GAZİANTEP

-Gaziantep'te vaka sayımızda yarı yarıya düşüş görüyoruz. Geçen aya göre Covid başvuruları üçte bir oranda azaldı. Yatak doluluk yüzde 58, yoğun bakım yüzde 77'dir. Gaziantep'te 241 filyasyon ekibi sahada.

KAHRAMANMARAŞ

-Kahramanmaraş'ta vaka sayılarında yüzde 30 oranında düşüş görüyoruz. Yatak doluluk oranı yüzde 50. Yoğun bakım yüzde 78.

HATAY

-Hatay'da vaka sayısının üçte bire düştüğünü görüyoruz. Yüzde 66 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Yatak doluluk yüzde 51, yoğun bakım yüzde 77.

OSMANİYE

-Osmaniye'de üçte bire inen vaka sayısında başvuruda yüzde 40 azalma var. Yatak doluluk yüzde 50, yoğun bakım yüzde 67'dir. Filyasyon ekip sayımız 50.

KİLİS

-Kilis'te yaklaşık yüzde 75 oranında bir azalma görüyoruz, yani dörtte birine inmiştir. Yatak doluluk oranı yüzde 49, yoğun bakım yüzde 71.

“BÜTÜN TÜRKİYE'DE İNİŞ YAŞANDI”

Bakan’ın açıklamasına göre tüm illerde vaka sayısında düşüş yaşanıyor. Koca konuşmasında “Sadece 3 haftalık dönemde bütün Türkiye'de iniş yaşandı. Ankara'da İstanbul'un 2 katı olan vakadan bahsetmiştim 2 hafta önce. Şu an Ankara'da İstanbul'un yarısına indi.” ifadelerini kullandı.