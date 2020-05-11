Günler sonra dışarı çıkmışlardı: Havamızı hastanede aldık!

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gazi Caddesi’nde meydana geldi.Corona virüsü salgını kapsamında evde kalan ve dün 4 saatliğine getirilen izinle sokağa çıkan Neriman ve Raif Ömer Serbest’e yaya geçidinde hızla gelen motosikletli kurye çarptı. Yola savrulan çift, hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsü ise polis tarafından yakalandı.

”HAVA ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞTIK”

Serbest çifti, tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi. Raif Ömer Serbest, “50 gündür evdeydik, hem alışveriş yapmak için hem de hava almak için dışarı çıkmıştık. Havamızı hastanede aldık. Her şey bir anda gelişti. Tam karşıya geçelim derken hızla gelen motosiklet bize çarptı ve hastanelik olduk. Bize çarpan sürücü geldi özür üstüne özür diledi. Be nde eşim de şikâyetçi olmadık” dedi.

Neriman Serbest de “Eşimle yaya geçidinden karşıya geçiyorduk ve hızla gelen motosiklet ikimize de çarptı. Benim kolum çatladı. Her şey bir anda oldu” dedi. (DHA)