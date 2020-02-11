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Hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı

İstanbul Şile'de hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 şoför de yaralandı. Şoförleri sıkıştıkları yerlerden itfaiye ekipleri kurtardı.

12:07 -
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Hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı

Şile Yolu Ömerli mevkisinde saat 10.30 sıralarında İdris Özkan yönetimindeki hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek, karşıdan gelen Süleyman Kömürcü yönetimindeki su tankeri ile kafa kafaya çarpıştı.

 

Kafa kafaya çarpışan iki araç hurdaya döndü. Foto: DHA

Kazada iki şoförde bulundukları yerde sıkışırken, kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı şoförleri sıkıştıkları yerden çıkartmak için çalışma başlattı.

Kamyonda sıkışan sürücüler uzun süren mücadele sonrası kurtarıldı. Foto: DHA

Özkan kısa sürede, Kömürcü ise yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralı şoförler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları başladı. (DHA)

Haber istanbul kaza Polis Sağlık
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