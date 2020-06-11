Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran’da yasak olacak mı?

Corona virüsü önlemleri kapsamında her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından kaldırılmıştı. 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla normalleşme sürecine de girilmesiyle yasaklamalarda çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Bunlardan bazıları 65 yaş ile 18 yaş için uygulanan kısıtlamalara yönelik oldu. Bu hafta sonu için ise sokağa çıkma yasağının olup olmadığı henüz netleşmedi. Açıklamaların en geç cuma günü yapılması bekleniyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu durum hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmayacağı şeklinde değerlendirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak.

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge yayınlanmış, 15 ili kapsayan bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘İki buçuk aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı’ şeklindeki açıklamasıyla yasağın iptal edildiğini duyurmuştu.

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