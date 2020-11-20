‘Hakim görünümlü militanların ayaklar altına alma girişiminde bulunduğu hukuku en üstte tutma kararlılığındayız’

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılışına video konferans yöntemiyle katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gerçekleştirdiği konuşmada ‘masumiyet karinesi' ve ‘yargı reformu' konularını vurguladı.

“YALNIZCA BU KARİNENİN ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLEDİĞİ SİSTEMDE HAKTAN SÖZ EDEBİLİRİZ”

“Anayasamızın 38. maddesinde temel bir kural olarak yer alan masumiyet karinesi, tarafı olduğumuz uluslararası belgelerde de ceza hukukunun evrensel ilkeleri arasında sayılmıştır” diyen Gül, şu açıklamalarda bulundu:

* Masumiyet karinesi; hakkında herhangi bir suç isnadı bulunmayan kişilere suçlu muamelesi yapılmasını yasaklar.

* Böylece suçluluk konusundaki değerlendirme, kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile doğrulanma şartına bağlanmaktadır.

* Yalnızca bu karinenin istisnasız ve etkin bir şekilde işlediği bir sistemde, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere diğer bütün hak ve güvencelerden söz edebiliriz.

* Dolayısıyla bize göre masumiyet karinesi; şüpheli veya sanığın muhakeme sürecinde diğer haklarına açılan kapının yegane anahtarıdır.

“MASUM İNSANLARIMIZIN İNCİNMESİNİ GÖZE ALAMAYIZ”

Adli süreç içerisinde temel amacın ceza adalet sisteminin, hiçbir hak ihlaline yol açmadan doğru ve adil biçimde işlemesi olduğunu söyleyen Gül, “Suçla ve suçlulukla mücadele ederken masum vatandaşlarımızın incinmesini asla kabul edemeyiz, göze alamayız. Kuruyla yaşın, masumla suçlunun birbirinden titizlikle ayrıldığı bir adalet mülkün temelidir ve hukukun temel hedefidir. Lekelenmeme hakkı da bu amaca matuf, çok önemli reformlardan biridir” ifadelerini kullandı.

“BİRİNE YERSİZ ŞÜPHELİ SIFATI VERİLMESİ SADECE ONU DEĞİL; TOPLUMU ETKİLEMEKTEDİR”

Vatandaşların soruşturma işlemlerine ‘gereksiz' biçimde muhatap edilmemesinin, sistem için önemli bir aşama olduğunu dile getiren Gül, şunları söyledi:

* Birine yersiz bir şekilde şüpheli sıfatı verilmesi sadece onu değil, aynı zamanda ailesini ve sonuçta toplumu etkilemektedir.

* Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana toplam 443 bin 810 ihbar dosyası açılmış ve bu dosyaların 282 bin 425'inde soruşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

* 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 172 bin 633 ihbar dosyası açılmış ve bu dosyalardan 120 bin 389'unda soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir.

“İNSAN ONURU HER ZAMAN MASUMDUR”

Gül, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

* Burada şu hususu hatırdan çıkarmamak elzemdir; her dosya bir insan yaşantısına, her rakam bir insan umuduna temas etmektedir.

* Bu umut, adalet umududur. Bir insan suç şüphesi altında olabilir ama unutulmamalı ki insan onuru her zaman masumdur.

* Yargı reformu stratejimiz, bu prensibin bir belgesidir.

“HAKİM GÖRÜNÜMLÜ MİLİTANLARIN AYAKLAR ALTINA ALMA GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU HUKUKU…”

“Geçmişte hatırlayın, FETÖ'nün cübbeli hainlerinin sahte delillerle, uydurma suçlarla sanıkları peşinen suçlu ettiği, kamuoyunu da manipüle ettiği davalar vardır” diyen Gül, “Bunları hepimiz yaşadık, gördük. Hakim görünümlü militanların ayaklar altına alma girişiminde bulunduğu hukuku, biz masumiyet karinesiyle, lekelenmeme hakkıyla, adil yargılanma hakkıyla en üstte tutma kararlılığındayız” ifadelerine yer verdi.

“BİZE GÖRE MASUMİYET KARİNESİ HER DURUMDA GÖZETİLMELİDİR”

Gül, sözlerine şu şekilde devam etti:

* Bize göre masumiyet karinesi sadece ceza soruşturma ve davaları kapsamında değil; vatandaşımızın idareyle, kamu kuruluşlarıyla muhatap olduğu her durumda gözetilmelidir. Bu nedenle hiçbir vatandaşımıza kötü, kaba, incitici bir muamele asla kabul edilemez.

* İnsan onuru her zaman ve daima masumdur. Dolayısıyla masumiyet karinesi sadece yargılamanın konusu değildir, herkesi bağlar.

* Bir masa etrafında oturup bu konuları değerlendirmeye de, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman hazırız.

* Ayrıca hukuk paydaşları arasındaki işbirliğini artırmak ve reform irademizin arkasındaki istişari zemini güçlendirmek gibi çok değerli katkılarda ayrıca ortaya çıkmakta.