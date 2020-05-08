Hastaneden Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Eski Başbakan ve eski ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz beyin sapında tespit edilen bir tümör nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 5 Mayıs’ta ameliyat edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Mesut Yılmaz, 5 Mayıs 2020 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmiştir. Şu an itibariyle tedavisine serviste devam edilmekte ve sağlık durumu hızla iyileşmektedir” denildi.

Mesut Yılmaz, geçtiğimiz yıl Ocak ayında da, akciğerinde tespit edilen kanserli tümör nedeniyle ameliyat geçirdiğini, kanserli tümörün temizlendiğini açıklamıştı. (DHA)