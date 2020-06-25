Hatay’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı olan kişiler için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahısların saklandıkları evlere operasyon düzenlendi.

Antakya merkezli Hassa ve İskenderun ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 firari şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca laptop, cep telefonu, harici disk, tablet gibi çok sayıda teknolojik alet de ele geçirildi.