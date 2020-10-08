Hava durumu uyarılarının ardından AFAD’dan son dakika açıklaması…

Dolu, sağanak yağış ve fırtınanın beklendiği şehirleri Meteroloji, ani sel su baskını ve oluşabilecek hortumlara karşı uyardı. Hava durumu durumundaki ani değişiklikle AFAD’dan önlem açıklaması yapıldı.

AFAD İSTANBUL VE ÇEVRESİNİ UYARDI

Yapılan açıklama şu şekilde: Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa’nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı AFAD önlem alınmalıdır.

HAFTA SONU ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre perşembe ve cuma günü etkili olacak zorlu hava şartları cumartesi günü etkisini azaltacak. Pazar gününden itibaren yağışlar yurdu terk edecek.