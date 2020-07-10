Havai fişek kâbusu sürüyor… 4 mahalle kapatıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi ise yaralandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, fabrikadaki patlamanın ardından geriye kalan patlayıcıların imha edilmesine karar verdi.

Patlayıcıları taşıyan kamyonda, dün yükünü boşaltırken meydana gelen patlamada 3 askerimiz şehit oldu, 12 kişi de yaralandı.

KAMYONDA BEKLETİLİYOR

Adapazarı’na bağlı Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan taş ocağında dün yaşanan patlama nedeniyle, fabrika alanında imha edilmek için bekletilen yaklaşık bir buçuk ton patlayıcı ve yanıcı madde AFAD ve Jandarma ekipleri gözetiminde kamyon içerisinde bekletiliyor.

GİRİŞ VE ÇIKIŞA KAPATILDI

Fabrika bölgesi yakınlarında bulunan Yağbasan, Su Kenarı, Yukarı Çalıca ve Akarca mahallelerine tedbir amacıyla giriş çıkışlar kapatılırken, vatandaşlara gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Birçok aile yaşadıkları korku nedeniyle mahallelerini terk etti.

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