Hesabına binlerce lira yatınca… Hayatının şokunu yaşadı!

21 yıldır özel bir şirkette çalışan Murat Onat’ın hesabına yanlışlıkla 19 bin 950 lira transfer edildi.

Ne olduğunu anlayamayan, herhangi bir yerden alacağı olmayan Onat, bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçince paranın hesabına yanlışlıkla yatırıldığını öğrendi.

Yanlışlıkla hesabına para transferi yapanı da tanımayan Onat, ilgili banka ile iletişime geçerek parayı iade edip örnek bir davranışa imza attı.

”ÇOK ŞAŞIRDIM”

Hesabına yatan parayı görünce çok şaşırdığını söeyleyen Murat Onat, şöyle konuştu:

* Bulunduğum şirkette 21 yıldır çalışıyorum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Başka bir işim yok sadece burada çalışarak evimi geçindiriyorum.

* Dün yine çalışırken telefonuma bir mesaj geldi. Mesajı kontrol ettiğimde hesabıma 20 bin TL’ye yakın paranın yattığını fark ettim. Beklediğim bir para transferi veya herhangi bir kimseden alacağım da yoktu.

”ANINDA İADE ETTİM”

* Hakkım olmayan bir paranın hesabımda durmaması gerektiğini düşünerek ilgili banka ile iletişime geçtim. Anında yanlış gönderen kişini hesabına tekrardan iade ettirdim.

* Bu sorumluluğu yerine getirdiğim için kafamı yastığa huzurlu bir şekilde koyacağım. Çok şükür evime helaliyle ekmek götürmeye devam edeceğim. (İHA)