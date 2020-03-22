İBB Başkanı İmamoğlu’nun pazar çağrısı hayata geçti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde ilçe belediye başkanları ve İBB bürokratları ile bir araya gelerek corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı koordinasyon toplantısı yapmıştı.

Toplantıda, pazarların kontrollü bir şekilde açık tutulması, girişlerde özellikle el dezenfektanlarının bulunması, satıcıların mutlaka maske ve plastik eldiven kullanmaları, satış tezgahlarının aralarının açılması, alışverişe gelenlerin kümelenmelerinin önlenmesi, gıda dışı tezgah açılmasına izin verilmemesi gibi önemli kararlar alınmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI BROŞÜR DAĞITTI

Uygulamayı Beylikdüzü Beylik Pazarı’nda ilk hayata geçiren ilçenin Belediye Başkanı Murat Çalık oldu.

Pazarda corona virüsüne (Covid-19) karşı alınması gereken tedbirleri içeren broşür de dağıtan Çalık, alınan tedbirlere uyan pazarcılara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Pazarda incelemelerde bulunan İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık da İBB’nin aldığı kararlara paralel bir şekilde dezenfeksiyon işleminin yapıldığını, satıcıların hijyen kurallarına harfiyen uyduğunu söyledi.

MASKE TAKMAYANLAR UYARILDI

Beylikdüzü Beylik Pazarı’na kontrollü şekilde iki kapıdan giriş yapıldı.

Her iki girişe de el ve ayakkabı dezenfeksiyon ünitesi yerleştirildi.

Alışverişe gelenler el ve ayakkabılarını dezenfekte ederek pazara giriş yaptı.

Pazarcıların tümüne eldivenli ve maske dağıtıldı.

Maskesini takmayan ya da usulüne uygun takmayanları zabıtalar uyardı.

Pazarda sadece gıda tezgahları açıldı. Tezgahlar aralıklı kurularak, vatandaşların rahatça alışveriş yapması sağlandı. Ayrıca, alışverişe gelenlerin en az yarısının da eldiven ve maske kullandığı görüldü.