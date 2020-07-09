İçeride 35 yolcu vardı! Otobüste can pazarı

Yangın, Adana-Pozantı Otoyol E- Karayolu bağlantısı kesiminde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Hatay'dan Kayseri yönüne gitmekte olan ve içerisinde 35 yolcu bulunan Ekrem Akkaya yönetimindeki 38 KR 307 plakalı otobüste, rampa aşağıya inerken fren balatalarının aşırı ısınmasıyla çıkan yangın ucuz atlatıldı.

KENDİLERİNİ SON ANDA DIŞARI ATTILAR

Otobüsün arka kısmında çıkan yangın üzerine sürücü ve yolcular kendilerini son anda dışarıya atarak canlarını kurtardı. Otobüsün arka kısmını bir anda saran yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolda trafik kısmen aksadı. Yolcu otobüsünde önemli ölçüde maddi hasar oluştu.

CEP TELEFONU İLE ÇEKTİ

Bu arada, Sakarya'dan Adana'ya su götürmekte olan TIR şoförü Murat Öztunç, yanan yolcu otobüsünü cep telefonu ile görüntüledi. Öztunç, hava sıcaklığı ile birlikte rampa inen araçların frene aşırı yüklenmelerinden dolayı zaman zaman bu tür yangınların çıktığını söyledi.