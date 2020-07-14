İğrenç iddialar sosyal medyada infial yaratmıştı… İlk kez konuştu

Mersin’de ticaret yapan Burak Etiler ile 8 Eylül 2018’de hayatını birleştiren Nida Nur Yıldız, 10 Ocak 2019’da da boşandı. Etiler, iddiaya göre Yıldız’ın özel görüntülerini çekip, boşanma aşamasındayken, cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdi.

Kendisine gelen ‘Videonu izledim’ mesajından sonra harekete geçen Yıldız, gelin gittiği evde eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini buldu. Delilleri toplayan Yıldız suç duyurusunda bulundu.

“3 KADININ VİDEOSU VAR”

Özel görüntülerinin birçok kişinin eline geçtiğini öne süren Yıldız şöyle konuştu:

* Eski eşimle bir süre evli kaldıktan sonra ayrıldık. Ayrıldıktan sonra telefonuna kaydettiği özel görüntülerimi başkasına gönderdiğini öğrendim.

* Konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Bana yapılan şeyin 3 kadına daha yapıldığını öğrendim.

* Ben korkmuyorum. Herhangi bir çekincem de yok. Bu benim ayıbım değil.

* ‘Özel hayatın gizliliği’nden davamız açıldı. Savcının iddianameyi kabul etmesini bekliyoruz.

* Tazminat davası açacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum.

“KABUL ETMİYORUM”

Nida Nur Yıldız’ın şikayetçi olduğu eski eşi Burak Etiler ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Kendisine kumpas kurulduğunu savunan Etiler ise şu ifadeleri kullandı:

* 5 ay kadar evli kaldık ardından anlaşmalı şekilde boşandık.

* Benden tehdit ve şantaj ile maddi menfaat elde etmek istiyorlar.

* Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

* Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. (DHA)