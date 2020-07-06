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İki grup arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı!

Aydın'ın Söke ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi yaşamını yitirdi. Biri ağır olmak üzere, iki kişi de yaralandı. İki grubun yakınlarının hastane önünde karşı karşıya gelmemesi için polis TOMA'larla güvenlik önlemleri aldı.

Latif SANSÜR
19:27 -
Haberler Gündem
İki grup arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı!

Olay Aydın'ın Söke ilçesi Savuca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi ve husumet bulunan M.D., H.K, E.T.  ile O.T, M.T, T.T. Deniz Caddesi’nde karşı karşıya geldi.

İki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Olayda H.K ve M.D. hayatını kaybetti, M.T. ile T.T. yaralandı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan M.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

FOTO: SÖZCÜ

HASTANE ÖNÜNDE TOMA’LI ÖNLEM

Olayın duyulmasından sonra her iki grubun yakınları ve arkadaşları hastane önüne toplandı. Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastane önünde ve çevresinde TOMA ve polis araçlarıyla geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olaya karışan E.T. ve O.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Son güncelleme: 19:29 06.07.2020
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