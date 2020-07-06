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Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından alınan numuneler üzerinde incelemeler tamamlandı. İnceleme sonucu yangını başlatacak ve hızlandıracak petrol türevine rastlanılmazken, sabotaj ve saldırı izi de tespit edilmedi. 

15:25 -
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Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı

Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Yukarıçalıca mevkisindeki 15 dönüm arazi üzerine kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz Cuma günü meydana gelen patlamanın ardından çalışmalar sürüyor. Fabrika sahasında iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, patlamanın meydana geldiği alandan alınan numuneler, Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı’nda incelendi.

SABOTAJ İZİ YOK

Numuneler üzerinde yapılan kimyasal analizlerde, patlayıcı ve sabotaj izine rastlanılmadığı belirtildi. Ayrıca numuneler üzerinde havai fişek fabrikasındaki yangını başlatacak ve hızlandıracak petrol türevine rastlanılmadığı kaydedildi.

Fabrika müdürü H.A.V., ustabaşılar E.Ö. ve A.A. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B., patlama sonrası gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.  (DHA)

Ankara Cuma patlama Sakarya saldırı
Son güncelleme: 15:26 06.07.2020
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