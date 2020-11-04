İlçeye giriş çıkışlar durduruldu

Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında bir hafta süreyle ilçe merkezi ve köylerine giriş çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.

Çoklu vaka ve temaslıların bulunması nedeniyle alınan karara göre, ilçe merkezi ve bağlı köylerde adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikameti bulunmayanlar ilçeye giremeyecek.

Kurul, gerek duyulması halinde sürenin bir hafta süreyle uzatılabileceği yönünde de karar aldı. İlçede Sağlık Müdürlüğü koordinesinde filyasyon ekiplerinin de çalışma yaptığı kaydedildi. (İHA)