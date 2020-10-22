İlişkiye girme vaadiyle gasp

İnşaat işçisi H.G., önceden tanıdığı 28 yaşındaki S.A. ilişkiye girmek için anlaşarak kiraladıkları daireye gitti. Bir süre sonra adamla kadının bulunduğu eve elindeki kuru sıkı tabanca ile giren 2 adam inşaat işçisi H.G.'yi darp ederek ellerini plastik kelepçe ile bağladı.

Önceden odadaki dolaba yerleştirilen cep telefonu ile kaydedilen kayıtlarıyla H.G.'yi tehdit eden gasp çetesi üyesi iki gaspçı bin lira parasını aldıktan sonra görüntüleri yayma tehdidi ile H.G.'ye 2 boş senet imzalattı.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Yaşanan olaydan hemen sonra mağdur H.G. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Asayiş Büro Amirliği dedektifleri S.A. ve yanındaki 2 şüpheliyi üzerlerinde gasp ettikleri paradan kalan 700 lira, kuru sıkı tabanca, bıçak ve senetlerle birlikte yakaladı. Şüphelilerin telefonundan H.G. ile S.A.'nın görüntüleri de çıktı.

ASANSÖRDE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Yakalanan 3 kişi polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete üyeleri asansörde güvenlik kamerasına yakalandı. Asayiş Büro Dedektifleri olayla ilgili yaptıkları geniş çaplı araştırmada S.A. isimli kadın ile diğer 2 çete üyesinin daha önce asansörde bir arada olduklarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de ele geçirdi.